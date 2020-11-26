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На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры

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На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры
Министерство цифровой трансформации добавило профиль избирателя в электронный кабинет гражданина на портале "Дія".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Там указано, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина доступны данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.

Пользователи портала "Дія" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В приложении "Дія" доступно цифровое свидетельство о рождении ребенка, - глава Минцифры Федоров

Топ комментарии

  • Zelya Vsyo
    Избиратель Зели- в профиль:
    На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры - Цензор.НЕТ 524
  • Bogdan_
    а прикинь, если бы она уменьшила расходы на 30% для каждой статьи расхода! Деньги сами бы размножались в кошельке! Раскрыта тайна как Порошенко обогатился в 82 раза!
  • Підлога Маккартні
    баба да, баба да)))
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