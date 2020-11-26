На портале "Дія" создан профиль избирателя, - Минцифры
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Министерство цифровой трансформации добавило профиль избирателя в электронный кабинет гражданина на портале "Дія".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Там указано, что благодаря взаимодействию с Государственным реестром избирателей в электронном кабинете гражданина доступны данные о регистрации, адресе голосования и адресе избирательной комиссии.
Пользователи портала "Дія" смогут быстро проверить себя в списке избирателей и узнать правильный избирательный адрес и найти всю информацию о выборах, если приглашение на выборы потерялось.