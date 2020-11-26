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Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

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Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак
Пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar будут закуплены в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Об этом сообщает в четверг информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ" со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передает Цензор.НЕТ.

"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - сообщил Хомчак во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий Лан".

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Топ комментарии

  • Тихо Ша
    Ого, аж цілих 5 штук.
  • дмитрий иванов 527db324
    Вчера мы все неожиданно узнали, что у Хомчака и его Генерального Штаба нет видения военного решения в Донбассе. Теперь вот хочется всё-таки увидеть его личный анализ войны в Карабахе и какое его персональное видение развития БПЛА в Украинской армии, что уже сделано, что будет в ближайшее время и каковы перспективы?
  • Sergii Ustim
    Заметь, наше олигархическое ТВ и "независимые" СМИ, ни слова про войну в Азербайджане и ее результаты, тишина. Не тот формат, кто то взял, и на поле боя вернул свою землю, ай, ай, ай...
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