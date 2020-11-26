Для ВСУ в 2021 году закупят пять новых беспилотников Bayraktar, - Хомчак

Пять новых беспилотных летательных комплексов Bayraktar будут закуплены в следующем году для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ)

Об этом сообщает в четверг информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ" со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, передает Цензор.НЕТ.

"Уже принято решение и спланировано, что в следующем году для нужд ВСУ мы закупим 5 новых Bayraktar. У них несколько другие тактико-технические характеристики, в частности высота и дальность применения", - сообщил Хомчак во время инструкторско-методического занятия на полигоне "Широкий Лан".

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