Замглавы ОП Тимошенко о кислороде в больницах: "Проблема, которую мы пропустили"

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко признал, что власти упустили решение проблемы с обеспечением больниц для инфицированных коронавирусом кислородом.

Об этом он сказал в интервью изданию "Гордон", сообщает Цензор.НЕТ.

"Я согласен, что это проблема, которую мы пропустили. Нужно было этим заниматься в первую очередь. Сейчас наверстываем упущенное. Думаю, у нас это получится", – сказал Тимошенко.

Замглавы ОП считает, что за ситуацию с кислородом в ответе как центральные, так и местные власти.

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"Это солидарная ответственность. Потому что Минздрав ответственен за борьбу с коронавирусом, но в связи с тем, что у нас идет децентрализация (а она предусматривает ответственность на местах), – [появляется] двоевластие. К чему в итоге это приводит? Нет ответственного, того, кто один отвечает за весь процесс. Именно в этом была вся проблема. Поэтому совместно с Минздравом начали все это соединять воедино. Я занимаюсь региональной политикой теперь, Минздрав централизованно отвечает за борьбу с коронавирусом, мы соединили все это воедино и начали "пушить" эту тему и быстро производить закупку и установку кислородных станций", – сказал Тимошенко.

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Он допустил, что из-за этой проблемы могут быть сделаны кадровые перестановки.

"Я думаю, что будут сделаны выводы. Не могу назвать фамилии [ответственных], потому что не я принимаю эти решения по итогу. Это решение президента, Кабинета Министров и других структур, которые могут быть причастны к тому, что летом мы это не сделали", – ответил Тимошенко.

Замглавы ОП утверждает, что каждый день в Украине прибавляется от 3 тыс. коек с кислородом.

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