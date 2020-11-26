Гибель украинца после задержания полицией в Польше: вскрытие не помогло установить причину смерти

В прокуратуре Польши заявили, что вскрытие тела 44-летнего украинца, который 10 дней назад умер сразу после задержания польской полицией с применением электрошокера, не дало возможности установить точную причину смерти.

Об этом сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Лодзи, контролирующей ход следствия, прокурор Кшиштоф Копаня, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"К сожалению, результаты вскрытия не дали возможность установить причину смерти. Поэтому будут осуществляться дальнейшие экспертизы, отобраны биологические образцы для проведения очередных анализов", - заявил Копаня.

По его словам, предварительная экспертиза установила: мужчина на момент трагического события был трезв. Впрочем, на сегодняшний день нет результатов токсикологических и гистопатологичних исследований. Прокурор отметил, что их результаты станут известны через несколько недель.

"Сейчас идет опрос свидетелей, изучаются видеоданные, воспроизводится ход трагического события. Мы устанавливаем, при каких обстоятельствах применен электрошокер, правильно ли поступили полицейские, и могло ли его применение привести к смерти", - подчеркнул представитель окружной прокуратуры в Лодзи.

Он добавил, что ситуация "сложная и нетипичная", а поэтому прокуратура должна все тщательно выяснить.

По состоянию на сегодняшний день расследование этого дела передано в районную прокуратуру города Скерневиц Лодзинского воеводства.

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