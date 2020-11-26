Наемники РФ с начала суток открывали огонь из пулемета в районе Марьинки, потерь нет, - штаб ООС. ВИДЕО
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Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.
В районе населенного пункта Марьинка противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, в районах вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминированы более 10 гектаров территории и переданы на уничтожение 155 взрывоопасных предметов.
Объединенные силы полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции на территории Луганской и Донецкой областей.