"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов

По состоянию на сегодня в Украине не планируют вводить жесткий карантин, так называемый локдаун. В Министерстве здравоохранения не видят оснований для принятия такого решения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун в стране. Если мы говорим о жестком карантине, то это лучший способ разорвать цепь распространения болезни. Но мы ориентируемся на способность медицинской системы оказывать людям помощь", - отметил глава Минздрава.

Степанов пояснил, что обсуждая вопрос введения локдауна, министерство смотрит на ситуацию с нагрузкой на медицинскую систему.

"Если мы говорим о ситуации на сегодня, то мы работаем в напряженном графике, но у нас на сегодня заполнены 50% коек. Конечно есть регионы, где больше 60%, но в то же время говорить, что уже завтра надо вводить локдаун, потому что не выдержит медицинская система, оснований пока нет", - подчеркнул министр здравоохранения.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что трехнедельный локдаун нужно вводить немедленно, но с механизмом компенсаций.

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