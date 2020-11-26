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Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ

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Более чем у четверти украинцев нет декларации с семейным врачом, - НСЗУ
26,4% украинцев не подписали до сих пор декларацию с семейным врачом. Меньше всего таких людей на Киевщине, больше всего - в Киеве, Донецкой и Луганской областях.

Об этом Национальная служба здоровья сообщает на своей странице в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным Госстата, население Украины на 1 января 2020 составляет 41,9 млн человек. Семейного врача, терапевта или педиатра выбрали 30 млн 848 тыс. украинцев. То есть 26,4% украинцев до сих пор не выбрали врача первички и не подписали с ним декларацию", - сказано в сообщении.

Среди областей-лидеров по подписанию деклараций - Киевская (89%), Винницкая (86%) и Львовская (почти 86%).

"Зато самый низкий показатель поданных деклараций, а следовательно и выбора своего врача в Луганской (23%), Донецкой областях (33%) и городе Киев (72%)", - отметили в НСЗУ.

Также на Цензор.НЕТ: В Нацслужбе здоровья рассказали, как в онлайне найти врача для заключения декларации

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    А чим,наприклад допоможе сімейний лікар в райцентрі? Якщо ви маєте гроші,вас в лікарні нормально обслужать.Не маєте,ви ніхто.Крім того.на одного сімейного лікаря припадає багато людей.Сімейний лікар це добре,у західних розвинених країнах.В нас поки що ні.
  • Oleks
    Раньше был участковый врач и он знал что к чему и в случае надобности приезжал на дом. Эта тупая реформа вальцман-супрун уничтожили всю медицину в Украине. Будьте Прокляты!
  • Тунгусский метеорит
    А может это Зельцман уничтожил медицину. Ведь год назад зевласть дала в два раза меньше денег на медицину. А сейчас так вообще дыра в бюджете. Какая вам будет медицина, если на неё денег не дали?. За бесплатно что вам будет? Нашару? Какая медицина? Все деньги на борьбу с ковидом они в асфальт вкатали. Великое разводилово. ДумайТЕ.
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