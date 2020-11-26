В этом году будут отремонтированы 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения ВМС Украины

В текущем году с целью восстановления технической готовности и поддержания исправности имеющегося корабельно-катерного состава ВМС на судоремонтных предприятиях Украины были размещены для проведения ремонта 12 боевых кораблей и катеров, а также 9 судов обеспечения.

Об этом сообщил начальник управления эксплуатации и судоремонта - заместитель начальника вооружения Командования логистики Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Евгений Шульженко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Сейчас на некоторых кораблях, катерах и судах ремонтные работы уже завершены, а на других - еще продолжаются работы по восстановлению их технического состояния. "В целом, план судоремонта на текущий год практически удалось реализовать. К концу года ожидаем завершение всех ремонтов на наших кораблях, катерах и судах обеспечения", - рассказал офицер.

Отмечается, что крайне важным для Командования ВМС было обеспечить боевую готовность корабельно-катерной группу флота на Азовском море. В частности, бронекатерной группы, которая в этом году была дополнительно перемещена для выполнения задач на Азов.

Актуальной задачей стало восстановление технического состояния двух учебных катеров "Новая Каховка" и "Чигирин". Они вместе с катером "Смела" входят в звено учебных катеров национального военного флота, главное назначение которых - обеспечение проведения морской практики и повышения практической составляющей учебно-воспитательного процесса курсантов Института ВМС Национального университета "Одесская морская академия".

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Кроме успешного проведения ремонта на десантном корабле "Юрий Олефиренко", в этом году завершено восстановление десантного катера "Сватово". Это позволило усилить способности десантных сил ВМС Украины.

Еще одним приоритетным направлением работы стало восстановление боеспособности двух малых бронированных артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", а также рейдового буксира "Яны Капу", которые были атакованы и захвачены Российской Федерацией вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 года.

"Это был, определенным образом, новый опыт, поскольку мы впервые столкнулись с проблемой устранения именно боевых повреждений наших катеров, которые были получены во время обстрела авиацией и кораблями РФ и в дальнейшем разграблены. Специалистами судоремонтного предприятия удалось полностью восстановить катер "Никополь", в частности конструкцию корпуса, системы и механизмы. На "Бердянске" проведена большая часть ремонтных работ, что обеспечит в дальнейшем восстановление специального оборудования. Кроме того, проведены ремонтные работы на рейдовом буксире "Яны Капу", - рассказал офицер.

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В следующем году по приказу командующего ВМС Украины планируется перейти уже к следующему этапу - проводить плановые мероприятия по исполнению комплексного ремонта корабельно-катерного состава.