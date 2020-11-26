Европарламент принял резолюцию по событиям в Беларуси

Депутаты Европарламента поддержали проект резолюции по поводу продолжающегося нарушения прав человека в Беларуси, в частности, убийства Романа Бондаренко.

Как передает Цензор.НЕТ, текст резолюции размещен на сайте ЕП, сообщает "Европейская правда".

За резолюцию проголосовали 613 евродепутатов, 41 был против и 35 воздержались.

В тексте есть требование быстрого, тщательного, беспристрастного и независимого расследования смерти Романа Бондаренко, а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихря, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова;

Также евродепутаты призвали ЕС поддержать международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Беларуси.

Кроме того, резолюция поддерживает решение Рады работать над третьим пакетом санкций, направленных на фирмы и олигархов, имеющих связи с Лукашенко в свете того, что действия, предпринимаемые ЕС и его странами-членами до сих пор, являются несущественными, а также призывает к расширению санкционного списка ЕС;

Документ также содержит призыв к полному замораживанию переводов средств ЕС для белорусского правительства и контролируемых государством проектов, включая займы Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других.

Напомним, еще в сентябре Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси, признающую Координационный совет оппозиции.

19 ноября министры иностранных дел стран Евросоюза договорились начать подготовку к новому раунду санкций против режима Александра Лукашенко. Ожидается, что работа над новым санкционным пакетом завершится до конца ноября или в начале декабря.

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