Замглавы ОП Тимошенко: Слухи об отставке Шмыгаля безосновательны

Слухи о якобы планирующейся отставке Дениса Шмыгаля с поста премьер-министра Украины не имеют под собой никаких оснований.

Об этом заявил в интервью изданию "Гордон" заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Эти слухи я видел действительно в социальных сетях, у различных экспертов. Под этими слухами вообще нет никакой основы. Денис действительно необходимый человек, у которого есть команда, и который сейчас работает на то, чтобы преодолеть несколько проблем, которые сейчас есть в стране. Это и COVID-19, и кризисная ситуация в экономическом плане, которая есть не только в нашей стране", - сказал Тимошенко.

По мнению замглавы ОП, такие слухи могут появляться по причине того, что Шмыгаль "кому-то невыгоден".

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"Нельзя быть полностью довольным или недовольным каким-либо человеком. Это без привязки к Денису Шмыгалю. Конечно, бывают какие-то вопросы, так они и решаются. Для этого и есть рабочие моменты, чтобы их решать. Вот и все. Тут нет никакой основы (для отставки Шмыгаля. – Ред.)", - отметил Тимошенко.