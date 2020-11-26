"Голос" хочет отправить Тарана в отставку за срыв оборонных контрактов

Партия "Голос" требует от президента Владимира Зеленского отправить в отставку министра обороны Андрея Тарана "за торможение реформы армии и срыв оборонных контрактов".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, информирует Цензор.НЕТ.

"Партия "Голос" требует от президента Украины внести в Верховную Раду представление на увольнение Андрея Тарана, который не справился с обязанностями министра обороны страны в состоянии войны", - сказано в сообщении.

В "Голосе" считают, что Таран несет личную ответственность за срыв ряда оборонных контрактов и возможный срыв государственного оборонного заказа 2021 года.

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"К фактическому срыву государственного оборонного заказа привели действия и бездействие многих государственных органов, но ключевые виновники того, что система безопасности и обороны Украины не является эффективной - это министерство обороны и его руководитель", - отметил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По его словам, речь идет не только о ненадлежащем исполнении контрактов в рамках гособоронзаказа, но и о фактическом сворачивании реформ в Вооруженных силах Украины и торможении критических законодательных инициатив.

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"Созданные ранее совместные рабочие группы Минобороны и комитетов Верховной Рады фактически не собираются и не разрабатывают необходимые законодательные акты. Между тем, принятый закон об оборонных закупках не работает без принятия нескольких подзаконных актов. До сих пор остаются нерешенными проблемы надлежащего поставки продовольствия, вещевого обеспечения и горюче-смазочных материалов. И это нельзя оправдать ситуацией с COVID-19", - считает Рахманин.

По мнению народного депутата, министр обороны Таран не справился со своими обязанностями.

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"Человек, который является автором очень странного приказа о депремировании военнослужащих за огонь в ответ зоне проведения операции Объединенных сил. И этот человек, на наш взгляд, должен покинуть кресло главы Министерства обороны Украины. Страна в состоянии войны, - которая, к сожалению, будет продолжаться еще не один день, - не может иметь такого министра обороны", - отметил Рахманин.