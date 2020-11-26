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Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов

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Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов
В случае введения полного локдауна в Украине людей предупредят за 7-10 дней до него. Ожидается, что такое решение будет приниматься уже в декабре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинцев должны предупредить о локдауне за неделю или за 10 дней до него.

"Я думаю, что мы сразу увидим эту динамику (после карантина выходного дня, - ред.) … мы же видим и анализируем много цифр, не только уровень заболевемости. Я думаю, что за неделю, за 10 дней это нужно делать. По крайней мере мы, как Минздрав, в состоянии будем это сделать", - отметил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Никто не собирается с завтрашнего дня вводить локдаун", - Степанов

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Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    я бы и поверил...
    но у вас нет одной легенды для такого случая...
    степанов может уже из новостей узнать что аваков или собаков или еще херзнаеткто уже взяли на себя смелость объявить на всю страну локдаун и преЗЕдент согласен...
  • Irada
    Ну что, лохторат.......... местные выборы прошли и идете вы все стройными рядами................. адрес уточнять или сами знаете дорогу? Украинцев предупредят о локдауне за 7-10 дней, - Степанов - Цензор.НЕТ 5549
  • Fish Man
    Я так понимаю - отсчет пошел.
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