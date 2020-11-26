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Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 с дефицитом 5,47% ВВП и передаст его в Раду, - Шмыгаль

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Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 с дефицитом 5,47% ВВП и передаст его в Раду, - Шмыгаль
Кабинет министров согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год. Теперь законопроект передадут в Верховную раду.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего внеочередного заседания.

"Ключевой аспект - это то, что бюджет остается сбалансированным и реалистичным к исполнению. В следующем году мы ожидаем рост экономики, что позволит нам продолжить увеличение расходов на медицину, образование и оборону", - заявил премьер Денис Шмыгаль.

"Найдена возможность сократить дефицит бюджета к ВВП с 6%, как было предложено в первом чтении, до 5,5%", - сказал Шмыгаль.

Таким образом, дефицит сокращен на 24 млрд грн, до 246,35 млрд грн.

В первоначальном проекте доходы госбюджета были определены на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,331 трлн грн. Новая редакция законопроекта предусматривает 1,092 трлн грн доходов и 1,328 трлн грн расходов.

Как сообщалось, госбюджет на 2020 год предусматривает дефицит в 7,5% ВВП.

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Кабмин согласовал доработанный бюджет-2021 и передаст его в Раду, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4576
  • Ан Мур
    "В следующем году мы ожидаем рост экономики" - десь це ми вже чули... Колись чули... і навіть цифру пригадую: 40%.
    Ага.

    Тільки - де? Нє, де і від кого чули - не цікавить. Де ріст?
  • Ревизор
    В мозгах Зеленского прочно засело убеждение, что девальвация национальной валюты - это путь к решению всех социальных проблем. Но Зеленский не дошел до понимания второй части этой формулы - "если есть источник валюты соизмеримый с затратами". Так как источники валюты оборвались, дальнейшее падение гривны привело к росту государственного долга номинированного в валюте, общий объем которого вырос по состоянию на 01.11.2020 г. на рекордные 396 млрд. гривен.
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