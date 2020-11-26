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Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ

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Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ
Кабинет министров Украины предложил установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Соответствующий проект закона был одобрен на внеочередном заседании правительства в четверг, сообщает Цензор.НЕТ.

"Предлагается установить полномочия Верховной Рады принимать решение об увольнении директора Национального бюро при наличии полномочий, четко прописанных в законе", - сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, в законопроекте предусмотрено, что действующий директор НАБУ продолжает выполнение своих обязанностей до момента назначения нового руководителя.

Также на Цензор.НЕТ: "После 16 декабря ничего не случится, НАБУ будет работать в штатном режиме", - Сытник

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Топ комментарии

  • SANDY
    знову ті ж самі граблі Кабмин предлагает разрешить Раде увольнять директора НАБУ - Цензор.НЕТ 5122 може ВР буде ще кредити видавати, замість МВФ?
  • Igor L
    В Верховній Раді сидить мафія, тому вона ніяк не може впливати на НАБУ та керівництво НАБУ. В жодному разі НАБУ не може бути підконтрольне Верховній Раді, бо саме депутати є головними підозрюваними НАБУ!
  • Kpnemo Kp
    Ворюгам, которые сидят в Раде и против которых работает НАБУ разрешить увольнять директора НАБУ. Зашибись плесень зеленая руководит!
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