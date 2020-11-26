КГГА призывает воздержаться от новогодних утренников в школах и садиках

Киевские власти призывают родителей воздержаться от посещения массовых мероприятий во время новогодних праздников. В частности, киевлян просят воздержаться от проведения традиционных концертов в школах и детских садах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что сейчас в Киеве большое количество школьников и педагогов имеют подтвержденный коронавирус.

"Столичные заведения образования готовы к новым вызовам пандемии: все они обеспечены масками, термометрами и средствами для дезинфекции в достаточном количестве. Однако для того, чтобы не прекращать привычную жизнь города, каждый киевлянин должен сознательно отнестись к соблюдению противоэпидемических мероприятий", - заявили в КГГА.

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