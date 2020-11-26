Нацполиция хочет в обход закона контролировать платежи на Одесской таможне, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Департамент стратегических расследований Нацполиции просит руководство Одесской таможни согласовать пребывание на таможенных постах 33 своих сотрудников. По закону полицейские могут находиться там только в рамках существующего расследования.

Письмо департамента стратегических расследований Нацполиции на адрес Одесской таможни опубликовал в Фейсбуке журналист Евгений Плинский, информирует Цензор.НЕТ.

В письме руководство Одесской таможни просят согласовать пребывание сотрудников Нацполиции на таможенных постах "с целью реализации полномочий ... по осуществлению мероприятий по предотвращению уклонения от уплаты таможенных платежей, предупреждению и раскрытию фактов незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины".

"А каким боком полиция к таможенным платежам? А никаким, контроль всего этого - в руках департамента по борьбе с контрабандой, работу которого хотят перетянуть на себя копы", - пишет Плинский.

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Журналист напомнил, что нахождение силовиков в зоне таможенного оформления еще регламентировал предыдущий руководитель таможни Нефьодов, и что полицейские могут находиться там только в рамках проведения расследования и только по разовому пропуску.

"Своим новым письмом Нацполиция нарушает закон и требует постоянного допуска в зону таможенного контроля без пояснения причин. Зачем им это? Кошмарить бизнес и принимать активное участие в контрабандных игрищах. Ловить фуры за воротами им уже неинтересно", - считает Плинский.

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