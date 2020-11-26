На церемонии прощания с Марадоной в Буэнос-Айресе фанаты вступили в столкновения с полицией

Столкновения между полицией и футбольными фанатами произошли в четверг в центре Буэнос-Айреса во время проведения в президентском дворце церемонии прощания с Диего Марадоной.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, прямую трансляцию ведет аргентинский телеканал TN24.

По данным корреспондентов, полиции пришлось использовать резиновые пули, есть пострадавшие. В моменты прямых включений из центра Буэнос-Айреса на фоне репортажей слышны кричалки фанатов и звуки полицейских сирен.

Телеканал отмечает, что столкновения начались после того, как президент Аргентины Альберто Фернандес объявил о сокращении времени для прощания с Марадоной, вследствие чего многие из тех, кто желал принять участие в церемонии, оказались отрезанными от центральной очереди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трехдневный траур, в связи со смертью легендарного футболиста Марадоны, объявлен в Аргентине

Ранее сообщалось о стычках с полицией в момент начала церемонии прощания, когда толпа футбольных фанатов попыталась вломиться в помещение, в результате один человек получил травмы.

Между тем для того, чтобы проститься с кумиром, желающим приходится отстаивать в очереди не менее трех часов.

Ранее в среду 25 ноября о кончине Марадоны рассказал его агент Матиас Мориа.

Аргентинская пресса сообщила, что у Марадоны случился сердечный приступ.