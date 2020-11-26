Глава правления "Приватбанка" Крумханзл заявляет о физических угрозах от неизвестных и о давлении со стороны силовых органов

Руководство "Приватбанка" получает в анонимных письмах и соцсетях угрозы физической расправы.

Об этом глава правления банка Петр Крумханзл рассказал в интервью Zn.ua, информирует Цензор.НЕТ.

"В последнее время начались физические угрозы. Раз опускаются до таких методов, значит, другие не сработали", - сказал он.

По словам Крумханзла, руководство "Приватбанка" с момента его национализации испытывает разные виды давления.

"Атаки идут в разных направлениях. Это угрозы, которые мы получаем в анонимных письмах и социальных сетях. Это судебные иски — их более 40 против меня лично и против членов правления. Это допросы и повестки", - сказал он.

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Крумханзл отметил, что только на этой неделе банк получил повестки на допросы 15 сотрудников в связи с решением прекратить сотрудничество со страховыми компаниями из орбиты бывших собственников.

"Органы интересует, что банк делает сегодня, а не что происходило в банке несколько лет назад. Пока на допросы ходит только новый топ-менеджмент банка", - подчеркнул он.