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Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос

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Директора Музея Революции Достоинства Игоря Пошивайло вызвали на допрос, который он сам предложил, в Национальную полицию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Пошивайло отметил: "Забрал изъятый следователями при обыске внешний диск, ответил на два информационных запроса. В Нацполиции было еще немало разъяснительных вопросов. Предложил сразу вызвать на допрос и объяснить под протокол.
Спасибо, помогли :) Завтра, 15:00, Владимирская, 15. С удовольствием  отвечу на вопросы прессы после допроса".

Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос 01

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  • dtrscnij grsrt
    Лугандонці, що вистоювали черги на референдумі в 2014, розраховували на «российские/ путинские пенсии».
    А на що розраховували в 2019 році, ті 73,22%, які голосували проти Порошенка?
  • Шрек Баблокат
    пока Портнова не уронят с балкона, будет эта хрень..
  • NonCFist
    Всдулись слуги кремля
    Директора музея Революции Достоинства Пошивайло вызвали на допрос - Цензор.НЕТ 5277
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