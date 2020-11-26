Вакцину от COVID-19 от компании AstraZeneca отправили на дополнительные испытания

Компания AstraZeneca Plc намерена провести дополнительное испытание потенциальной вакцины от коронавируса, ведь последние исследования вызвали вопросы об уровне ее эффективности.

Об этом заявил исполнительный директор AstraZeneca Plc Паскаль Сорио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Теперь, когда мы обнаружили, как достичь лучшей эффективности, должны проверить это, поэтому нужно провести дополнительное исследование", - сказал Сорио.

В частности, будет проводиться оценка результатов введения пациентам меньшей дозы препарата, которая ранее оказалась более эффективной, чем полная.

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Напомним, компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом несколько дней назад заявили о готовности новой вакцины против COVID-19. Во время различных испытаний препарат показал эффективность от 62% до 90%. Большая эффективность была обнаружена у пациентов, получавших половину (вместо полной) дозы в первый раз, и через месяц еще одну полную дозу.

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