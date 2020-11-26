После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.
"У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета - ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы", - сказал Марченко.
По его словам, основной задачей, которой руководствовалось министерство в процессе подготовки проекта бюджета-2021 ко второму чтению была поддержка граждан во время пандемии, поддержка деловой активности, обеспечение капитальных расходов и продолжение трансформационных процессов развития страны в важных сферах.
"Мы надеемся на оперативное рассмотрение бюджета в парламенте и готовы к сотрудничеству с народными депутатами", - сказал министр.