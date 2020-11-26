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После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко

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После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко
Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 г. уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге после внеочередного заседания правительства сказал министр финансов Сергей Марченко.

"У нас были сложные переговоры с МВФ в первую очередь потому, что нам надо найти компромисс относительно расходов, дефицита. Параметры дефицита (бюджета - ред.) мы согласовали, и были вынуждены сократить дефицит бюджета, потому что те расчеты, которые были на первое чтение, и наши возможности заимствований надо было скорректировать. Мы скорректировали дефицит бюджета на сумму до 24 млрд грн. Мы пересмотрели частично как доходы, так и расходы", - сказал Марченко.

По его словам, основной задачей, которой руководствовалось министерство в процессе подготовки проекта бюджета-2021 ко второму чтению была поддержка граждан во время пандемии, поддержка деловой активности, обеспечение капитальных расходов и продолжение трансформационных процессов развития страны в важных сферах.

"Мы надеемся на оперативное рассмотрение бюджета в парламенте и готовы к сотрудничеству с народными депутатами", - сказал министр.

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Топ комментарии

  • Frol Fedoroff
    Говорят, дыра в бюджете 300 млрд а тут всего 24
    После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 4518
  • Don Bessam dc0e2bc1
    та да,четвёртый слой асфальта лишний...
  • Герхард
    Валшепство!!!

    Вот просто так раз и сократили дефицит. После переговоров с МВФ дефицит бюджета на 2021 год сократили на 24 млрд грн, - Марченко - Цензор.НЕТ 6806 Фокус, покус, битый кросус - денег навалом и дефицита нет.

    А вы со своим занудством про ВВП, промпроизводство, торговое сальдо, инвестиции...
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