Массовое тестирование на коронавирус в Словакии отложили из-за нехватки тестов

Правительство Словакии отложило на неопределенное время проведение повторного массового тестирования на COVID-19 всего населения страны. Такое решение было принято в связи с недостатком тестов на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Slovak Spectator.

Повторное массовое тестирование в Словакии было запланировано на 6-7 декабря.

Правительство уже заключила договор на поставку 16 миллионов тестов, и первая партия численностью в 4 миллиона тестов должна была прибыть в страну 2 декабря. Впрочем, из-за трудностей в поставке, она задержится, и правительству Словакии не хватит имеющихся тестов для проведения всеобщего тестирования населения.

Кроме того, идея повторного тестирования вызвало критику со стороны словацкого общества. В частности, ассоциация городов и общин страны потребовала вообще отказаться от практики проведения общенационального тестирования, а вместо этого сосредоточиться на тестировании уязвимых групп населения.

В качестве аргумента противники приводят показатели заболеваемости COVID-19 в Словакии, которые не удалось на длительное время уменьшить после первого тестирования.

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