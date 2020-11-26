Украина вторая в мире по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году

Украина - вторая в мире страна по количеству детей, усыновленных гражданами США в 2019 году.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

В прошлом году американцы усыновили 298 украинских детей. Из них 54% - мальчики, 46% - девочки. 150 детей из всех усыновленных в США - это подростки от 13 до 17 лет. Еще 109 детей, которых усыновили американские пары, были в возрасте от 5 до 12 лет.

Отмечается, что большинство из этих детей - с особыми потребностями или старшего возраста. Некоторые были усыновлены вместе с братьями и сестрами.

В течение последних лет количество усыновленных из Украины в США детей снижается. Для сравнения, в 2014 году американцы усыновили 521 ребенка, а наибольший всплеск усыновления в США пришелся на начало 2000-х годов. К примеру, в 2001 году американцы усыновили в Украине 1 240 детей.

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В соответствии со статьей 24 Закона Украины "Об охране детства" - усыновление ребенка, являющегося гражданином Украины, иностранцами производится, если были исчерпаны все возможности передачи под опеку, попечительство, на усыновление или воспитание в семьи граждан Украины.

Страной-лидером по количеству усыновления в США продолжает быть Китай, откуда в прошлом году американцы усыновили - 819 детей, в основном в возрасте от рождения до 2 лет.

Среди соседних с Украиной стран граждане США усыновили в прошлом году: в Польше - 6 детей, в Румынии - 5 детей, в Венгрии - 30 детей. Россия запретила гражданам США усыновлять. В Беларуси вообще запрещено международное усыновление.

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