Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД
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Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Резолюция французского парламента будет отклонена правительством страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.
В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".
"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", - заявили в ведомстве.
Напомним, вчера французский Сенат официально призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована Арменией на оккупированной территории Азербайджана. Сенат принял соответствующую резолюцию.