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Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД

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Франция не собирается признавать Нагорный Карабах, - МИД
Франция не будет признавать самопровозглашенную республику Нагорный Карабах. Резолюция французского парламента будет отклонена правительством страны.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом заявили в Министерстве иностранных дел Франции.

В МИД напомнили слова государственного секретаря Жана-Батиста Лемуана, которые он сказал перед голосованием за резолюцию в Сенате, относительно позиции французского правительства по Нагорному Карабаху: "Франция не признает самопровозглашенную республику".

"Франция остается решительной в вопросе урегулирования конфликта. Франция и впредь будет делать все от нее зависящее для стабилизации ситуации на Южном Кавказе", - заявили в ведомстве.

Напомним, вчера французский Сенат официально призвал правительство признать республику Нагорный Карабах, которая была образована Арменией на оккупированной территории Азербайджана. Сенат принял соответствующую резолюцию.

Топ комментарии

  • Kamate Kaora
    Жабоеды, как и кремляди играют в имперские игры. Фантомные боли мучают. Правительство Франции пока еще в адеквате по данному вопросу, но надолго ли?
  • дмитрий иванов 527db324
    Я не удивлюсь, когда эти сенаторы и на карте Карабах не найдут, не то, чтобы кто-то там вообще когда-либо побывал. А ведь Франция уже 28 лет переговаривалась по этой теме , всё диалоги свои разводили , никчемные и никому не нужные. Зато Алиев с духовной поддержкой Эрдогана и при интеллектуальном обеспечении Израиля, скажем так, предложили свою формулу и совсем не такую, как у герра Штайнмайера Франція не збирається визнавати Нагірний Карабах, - МЗС - Цензор.НЕТ 6843
  • шуліка степовий
    Проєкт "тисячолітньої великої вірменії" - закрито . Так само, як було закрито і подібний нацистський проєкт "тисячолітнього третього рейху" - там теж німецьким нацистам не вистачало житєвого простору. Карабах- це Азербайджан.
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