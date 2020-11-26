Представители власти продолжают тайно встречаться с олигархами вопреки обещаниям Зеленского, - СМИ. ВИДЕО

Министр внутренних дел Аваков тайно встречался с Коломойским, Фуксом и Котвицким, вице-премьер Уруский - с Кауфманом, а глава правления "Нафтогаза" Коболев - с Киперманом.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты напоминают, что кандидат в президенты Владимир Зеленский в мае 2019 года обещал, что в случае его победы отношения власти с крупным бизнесом будут прозрачными. "Больше никаких кулуарных переговоров, ночных визитов в АП", - говорил тогда Зеленский.

По данным "Схем", олигарх Игорь Коломойский 13 ноября встречался с главой МВД Арсеном Аваковым на территории министерства.

"Я заехал, у Арсена Борисовича был, кофе выпил. Давно не виделись. Никаких дел", - прокомментировал этот визит Коломойский.

BMW Коломойского заезжает на территорию Министерства внутренних дел

Читайте на Цензор.НЕТ: Общее количество "отряда Коломойского" в Раде - примерно 65 человек, - "слуга народа" Чернев

Также для встреч с Аваковым в министерство внутренних дел приезжали бизнесмены Фукс и Котвицкий, утверждают журналисты. При этом оба они использовали номера прикрытия.

"Связаться с Игорем Котвицким до эфира "Схемам" не удалось. Аваков на просьбу о комментарии также не ответил. Как и Павел Фукс", - пояснили журналисты.

Автомобиль бизнесмена Павла Фукса за 3 дня сменил 3 номера прикрытия, утверждают "Схемы"

Также на Цензор.НЕТ: Уруский признал невыполнение Кабмином внедрения закона "Об оборонных закупках" - закупки 2021 года под угрозой срыва, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского журналисты заметили выходящим из здания, в котором расположен офис бизнесмена Кауфмана. Вскоре из здания вышел и сам Кауфман, при этом его сопровождал охранник, которые ранее был с Уруским.

Из офиса Кауфмана выходит сначала Уруский...

... а затем и сам Кауфман. Его сопровождает тот же охранник, что был с Уруским.

Читайте также: Коболев объяснил, почему газсбыты Фирташа сейчас не покупают газ от "Нафтогаза"

А глава правления НАК "Нафтогаз" Коболев, по данным программы, встречался в гостинице "Хаятт" с представителем группы "Приват" Киперманом. Встреча произошла 21 октября, почти до того, как Верховная Рада поддержала законопроект, предусматривающий, что "Укрнафта" погасит свои долги перед бюджетом из средств, которые ей фактически предоставят из бюджета через НАК "Нафтогаз Украины".

Коболев после встречи с Киперманом в отеле "Хаятт"

"Несмотря на одно из главных обещаний команды кандидата Зеленского: что отношения между чиновниками и олигархами, которые в случае его победы должны были стать публичными и прозрачными - при его президентстве и до сих пор остаются тайными и кулуарными", - делают вывод журналисты.