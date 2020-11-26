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Киев готов к санкциям, которые введет против Украины Беларусь, - Кулеба

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Киев готов к санкциям, которые введет против Украины Беларусь, - Кулеба
Министерство иностранных дел заявило о готовности введения санкций Беларуси против Украины. Подобный шаг со стороны Минска ожидаемый.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не совершила никакого зла в Беларуси.

"Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", - заявил Кулеба.

Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.

Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины. Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь уже подготовила санкционный список в отношении ряда официальных лиц Украины, - Макей (обновлено)

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    Як же я буду без Білоруських креветок жити?????
  • Макс Полиграф
    Топливо покупать можно где угодно в мире, в той же Польше или Румынии, и значительно лучшего качества. А вот Деларусское топливо никто кроме рашки и Украины покупать не будет Київ готовий до санкцій, які введе проти України Білорусь, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1606
  • дмитрий иванов 527db324
    А красная рыба, а хамон, а дорогое бухло, а яблоки с киви зимой? Чем только не боХата беларуская земля... Бульбофюрер и так нажился на нас и Вежливых санкциях против Рашки, пора и честь знать
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