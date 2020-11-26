Киев готов к санкциям, которые введет против Украины Беларусь, - Кулеба
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что Украина не совершила никакого зла в Беларуси.
"Для меня заявление главы МИД Беларуси Владимира Макея не новость. Мы прогнозировали подобный шаг белорусской стороны... Мы с чистой совестью оставляем окончательное решение о возможных санкциях на рассмотрение белорусских властей", - заявил Кулеба.
Министр добавил, что белорусская сторона пока не передала никаких сигналов о возможных санкциях против украинских чиновников.
Ранее в белорусском МИД заявили о подготовке санкций против Украины. Кроме того, украинскому послу в Беларуси сегодня вручили ноту протеста из-за акций, которые регулярно проходят под белорусским посольством в Киеве.