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Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца

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Грузия вводит жесткий карантин на 2 месяца
Грузия с 28 ноября до 31 января вводит жесткие карантинные ограничения из-за распространения COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Теперь в Грузии выходить на улицу будет запрещено в период с 21:00 до 05:00. Исключением будут предновогодний и предрождественский вечера 31 декабря и 6 января.

Будут прекращены все междугородние пассажирские перевозки. Запрет не распространяется только на такси. Ресторанам будет разрешено продавать блюда только с собой и на доставку, а спортзалы, бассейны, художественные студии будут закрытыми. Также закроют детсады и ясли, а школы переходят на дистанционное обучение. Прекратят работу все непродовольственные рынки и почти все непродовольственные магазины - кроме зооаптек и зоотоваров, бытовой химии и прессы.

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С 24 декабря до 2 января ограничения обещают ослабить. В этот период откроют ТРЦ и рынки, восстановится работа муниципального транспорта и междугородние перевозки. После этого снова запустят транспорт только с 16 января.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    В нас всі канали розповідають за локдаун.Але чому журналістів не відправлять в локдаун? Хіба без зомбоящика не можливо прожити?
  • WiM
    идёт тренировка загона быдла в стойло...
    Иванишвили поковырялся в жопе и ввёл "научно-обоснованный" комендантский час.
  • Eck Ruvyshraj
    Взагалі дічь! Скільки-ж їм грошей євро-комісари пообіцяли чи то вони самі так від переусеру?
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