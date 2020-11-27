В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 069 человек;
летальных случаев - 192;
выздоровели - 8 843 человека;
осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).
За все время пандемии в Украине:
заболели - 693 407 человек;
выздоровели - 326 238 человек;
летальных случаев - 11 909;
проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773) области, г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - рассказал Степанов.