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В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели

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В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, зафиксированы 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 843 человека, умерли 192 пациента.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 01

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03госпитализированы - 2 069 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03летальных случаев - 192;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03выздоровели - 8 843 человека;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 03осуществлено тестирований за сутки - 72 789 (в том числе методом ПЦР - 46 005, методом ИФА - 26 784).

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За все время пандемии в Украине:

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07заболели - 693 407 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07выздоровели - 326 238 человек;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07летальных случаев - 11 909;

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 4 419 791.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773) области, г. Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 10
В Украине выявлены рекордные 16 218 новых случаев COVID-19: умерли 192 человека, 8 843 - выздоровели 11

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Топ комментарии

  • Super Gut
    В общемировом рейтинге идиотов, ЗЕ и его коМанда точно войдут в финалисты: асфальтировать дороги за деньги короновирусного фонда, когда в стране лютует вирус - это просто эталонный случай феерического идиотизма, который точно войдет в учебники всего мира.
    Кстати, население "73%" тоже мировой лидер в идиотизме: уничтожить экономику и цивилизованное будущее собственной страны, ради того, чтобы в интернете смотреть клёвые видосики со смешным актером - это очень сильная заявка на чемпионство.
  • Андрей Сафhjyjd
    Украіні негайно треба:
    1) Перевести учнів 5-11 класів на дистанційне навчання, так як саме школяри сприяють швидкому поширенню вірусу, заражаючись без масок в переповнених школах. Потім вони несуть хворобу додому.
    2)Заборонити людям після 65 років відвідувати громадські місця: магазини, кінотеатри, банки тощо.
    3)Пустити додатковий транспорт: більше електричок, більше вагонів, автобусів, маршруток. Продавати лише по два квитка у купе, плацкарти тимчасово не продавати. За стоячих пасажирів наказувати обох- водія та пасажира.
    4) Контроль за масками. Штраф на місці або у відділку, але вже вищий.
    5) Контроль за магазинами. В маленьких крамницях не більше трьох осіб. Дистанція в великих
    27.11.2020 06:39
    ОтветитьМне нравится 1
    Андрей Сафhjyjd
    5) Контроль за мас медіа. Штрафувати канали, власників пабликів, які пропускають рашистські дестабілізуючі пости про безпеку ковід. Одна справа місцеві боти у коментарях, а інша - вірусні пости у фейсбуках, інстаграмах, які пропускають модератори. Іх наказувати
  • Підлога Маккартні
    Ковід, ковід, ковідниця,
    Карантин мені вже сницця.
    А мед. поміч ніяка,
    Дай степашке копняка! (с) Підлога Маккартні

    Запасайтесь колядками на праздники...
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