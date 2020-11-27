Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная

Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще 25 числа, недавно, мы закрыли ведомости на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено. Никакой задержки, кстати, ни по одной социальной выплате нет. Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - заявила Лазебная.

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