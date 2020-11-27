Новости • Бюджет-2020

Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная

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Выплаты пенсий за декабрь начнутся без задержек, - Лазебная
Министр социальной политики Марина Лазебная заверила, что 4 декабря выплата пенсий начнется без задержек.

Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще 25 числа, недавно, мы закрыли ведомости на пенсии на декабрь. 4 декабря планово начнется выплата пенсии. Все будет обеспечено. Никакой задержки, кстати, ни по одной социальной выплате нет. Нечего волноваться и нечего сеять панику среди людей", - заявила Лазебная.

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Топ комментарии

  • orionemc2 a7fce8b3
    При Порошенко даже в 2014 тяжолом году не было даже такой речи, а тут если уж пошли такие разговорчики, как говорица дымом запахло..ждите огня.
  • игор ємець
    то есть своевременная выплата пенсий теперь считается хорошей новостью?
    слова Михуила Саакашвили, сказанные им 4 февраля 2018-го года: "Как только Порошенко уберётся, пенсия удвоится в первые два месяца при сохранении курса национальной валюты. А к концу года она утроится. В целом же за одну каденцию нормальной власти она может увеличиться в 7-8 раз. Я это делал, я не какой-то там популист."
  • fedjka - fedjka
    вот плин наголосовали себе приколов, значит подкатили уже до той отметки когда надо думать смогут ли выплатить пенсии и то что смогут выплатить подносит как успех - ведь прикольно, не находите.
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