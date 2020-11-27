Полицейские получили на 54% больше заявлений о домашнем насилии, чем в прошлом году, - МВД

В этом году, по сравнению с прошлым, полицейские получили на 54% больше сообщений и заявлений о фактах домашнего насилия.

Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко на пресс-брифинге, посвященном проведению Всеукраинской информационной кампании "16 дней против насилия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В этом году, по сравнению с прошлым, полицейскими получено на 54% больше заявлений и сообщений о фактах домашнего насилия, было составлено на 27% больше протоколов об административном правонарушении, было вынесено в 5 раз больше срочных запрещенных предписаний и взято на учет на 22% больше обидчиков", - рассказала Павличенко.

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По её словам, это является свидетельством не только изменения подходов в борьбе с домашним насилием, а также постоянного обучения подразделений МВД, привлечения разных подразделений к противодействию и предупреждению домашнего насилия из числа подразделений Национальной полиции, а также - свидетельством готовности общества открыто говорить на эту тему.

"Действительно, карантин, который был вызван пандемией COVID-19 ещё больше обнажил проблему домашнего насилия. И в таких условиях Министерство внутренних дел несколько пересмотрело подходы к предупреждению и противодействию этому явлению", - добавила Павличенко.

Она рассказала о мерах, которые применяют правоохранительные органы для противодействия домашнему насилию, в частности, увеличено количество специализированных мобильных групп реагирования на случаи домашнего насилия.

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По её словам, сегодня их 54 по всей стране. При этом, заметила Павличенко, к реагированию на случаи домашнего насилия привлекаются и другие подразделения.