Задолженности по выплатам больничных нет. Ситуация в Фонде соцстрахования контролируемая, - Минсоцполитики
6743
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила об отсутствии задолженности по выплате больничных Фондом социального страхования Украины.
Об этом она сказала в эфире программы "Право на власть", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На самом деле нет никакой задолженности по больничным листкам. Контролируемая ситуация в Фонде социального страхования. Все выплаты идут вовремя", - отметила Лазебная.