"Слуга народа" Качура анонсировал изменения во фракции: "Потому что есть предатели внутри"

Внутри партии "Слуга народа" есть люди, которые не разделяют стремлений политсилы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил нардеп "Слуги народа" Александр Качура.

"Если кто-то из представителей монобольшинства забывает, с какими лозунгами, с какими программными целями мы шли на выборы - это их проблемы. На сегодняшний день мы объединяемся, это такая внутренняя информация, мы объединяемся с людьми, которым небезразлична судьба этого государства. Я сейчас создаю межфракционное объединение, которое будет во главе "Слуги народа", - сказал парламентарий.

По словам Качуры, внутри партии есть люди, которые не разделяют стремлений "Слуги народа".

"Я буду делать все для того, чтобы у президента Зеленского получилось. Потому что есть предатели внутри, которые сейчас рассказывают абсолютно противоположные тезисы, с которыми шла другая политическая партия, и исповедуют их идеологию - это их проблемы. То, что президента сейчас обманывают - это тоже их проблемы. Президент умный, он разберется, он отсеет всю эту шелуху", - добавил нардеп.

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