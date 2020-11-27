Поставка вакцины от COVID-19 в США начнется на следующей неделе, - Трамп
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Президент США Дональд Трамп заявил, что уже в течение следующей недели в стране начнется поставка вакцины против коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом Трамп сказал во время видеообращения с приветствием военных с Днем Благодарения, который американцы отмечали в четверг.
"Мы преодолеваем кривую (роста числа заболеваний COVID-19. - Ред.). Вакцина начнет распространяться буквально со следующей недели и неделей после", - сказалТрамп.
Он подчеркнул, что первыми, кто получит препарат, будут врачи и медицинский персонал, которые работают на передовой пандемии, а также пожилые люди, находящиеся в группе высокого риска.