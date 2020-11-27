Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке. ФОТОрепортаж

3 20231
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко (администрация сейчас находится в Старобельске) ищет пути примирения в Донбассе. Там будут учить находить общий язык людей с разными взглядами, проводить тренинги по бесконфликтному поведению. И это только часть грантового проекта, который оценили в 1,5 миллиона евро.

Как информирует Цензор.НЕТ, о проекте "Вільному радіо" рассказал его руководитель, председатель ученого совета Луганского национального университета имени Тараса Шевченко Виталий Курило.

"Интенсификация влияния учителей Луганской области на процессы примирения и установления мира" - это совместный проект Луганского национального университета имени Тараса Шевченко и Луганского областного Института последипломного педагогического образования. Он рассчитан на 3 года.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 01

Общая сумма финансирования - 1 582 841 евро. Это деньги Евросоюза. В конкурсе проектов "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" несколько вузов, которые переехали с оккупированной территории, получили 10 миллионов евро. Наибольший грант выиграл университет имени Шевченко.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 02

"Мы предложили европейцам свою идею. Тщательно прописали проект, провели социологическое исследование настроений людей. Также были победители из Донецкой области - из Краматорска, Мариуполя", - вспоминает Курило.

Цель проекта - создать ряд образовательно-психологических программ для жителей области, а также улучшить условия для студентов и преподавателей университета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 30 тысяч семей смогут приобрести жилье по новой программе в 2021 г., - глава Минфина Марченко

"Суть в том, чтобы преподаватели вместе со студентами и учителями разработали такие программы, чтобы как можно больше педагогов прошли обучение и в дальнейшем работали с населением области. В первую очередь, по поиску "точек соприкосновения" людей с разными взглядами, в перспективе - с людьми с "той стороны" (оккупированные территории, - Ред.), когда мы воссоединимся. Это предполагает также научную работу, тренинги, семинары. Прежде всего это психология, педагогика, социальная педагогика", - рассказывает руководитель проекта.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 03

Сейчас в рамках проекта уже начали ремонтные работы в общежитии университета в Рубежном. Обновляют и учебные помещения, утепляют здание вуза, впоследствии закупят компьютеры и другую офисную технику. Также создадут сеть из 6 учебных центров (Рубежное, Северодонецк, Старобельск, Кременная, Лисичанск, Полтава) и 10 центров профессионального развития педагогических работников в громадах области (Старобельск, Кременная, Лисичанск, Белокуракино, Сватово, Беловодск, Троицкое, Новоайдар, Новопсков, Станица Луганская).

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 04

Именно на базе университета должен появиться центр психологического восстановления и адаптации, лаборатория развития творческих навыков, центр развития карьеры, информационный центр и центр инклюзивного образования. Там будут проводить различные тренинги, жители области смогут получить психологическую помощь, пройти профориентацию или переобучение.

Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке 05
Фото: пресс-служба ЛНУ им. Шевченко

"Активных участников проекта будет около 150. Их мы уже определили. Это учителя и студенты-будущие педагоги. А они уже будут работать с большим количеством людей - родителями, детьми", — добавляет Курило.

Отметим, первый и пока единственный конкурс "Поддержка ЕС для перемещенных учебных заведений на востоке Украины" объявили в конце 2018 года. В 2019-м определили победителей, которые начали реализовывать проекты в 2020-м. Деньги также получили:

- ОО "Центр развития филологии" (Бахмут) — 747 112 евро;

- Луганский государственный медицинский университет — 894 297 евро;

- Совместный проект Института высшего образования НАПН Украины, Донецкого государственного университета управления, Луганского национального аграрного университета и Восточноукраинского национального университета им. Владимира Даля - 1 486 830 евро;

- Совместный проект Донецкого национального технического университета и Покровского городского совета — 809 283 евро;

- Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского — 810 000 евро:

- Совместный проект Донецкого государственного университета управления, Донецкого юридического института МВД Украины и Мариупольского городского совета — 1 280 050 евро;

- Луганский государственный университет внутренних дел имени Э.А. Дидоренко — 898 910 евро;

- Донбасская национальная академия строительства и архитектуры — 879 793 евро.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4102
  • Iouri Kalinichenko
    Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке.
    ------------------------------------
    Это только мне смешно? Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4322 Луганский национальный университет на деньги от ЕС три года будет готовиться к реинтеграции на востоке - Цензор.НЕТ 4369
  • я гражданин Украины
    гроші у нікуди...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости