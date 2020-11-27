Евросоюз об открытии КПВВ на Донбассе: Россия должна выполнить договоренности Нормандского саммита

Европейский Союз призывает Россию выполнить договоренности в Минском и Нормандском формате по открытию двух новых контрольных пунктов въезда и выезда в Золотом и Счастье, как и открыть остальные КПВВ.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза в отношении агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, произнесенной на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Несмотря на договоренность в ТКГ об открытии контрольных пунктов въезда и выезда в Счастье и Золотом 10 ноября, эти пункты остаются закрытыми из неподконтрольного Правительства стороны. Поэтому мы призываем Российскую Федерацию выполнить эту договоренность и выводы Нормандского саммита с декабря прошлого года, использовав свой большой влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования, чтобы обеспечить открытие этих новых пунктов пропуска, а также всех других ", - отмечается в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС в ОБСЕ: Россия должна срочно предоставить Красному Кресту доступ в ОРДЛО

В ЕС похвалили Украину за строительство еще одного сервисного центра в КПВВ в Новотроицком, который призван "еще больше облегчить жизнь населения, проживающего рядом на неподконтрольных правительству территориях".