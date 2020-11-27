Киев и Днепропетровщина побили новые рекорды по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1520 и 1773 случаев соответственно

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Днепропетровской (1773) области, г. Киев (1520), Запорожской (1003) области.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 27 ноября в Днепропетровской области коронавирусом заболели 1 773 человека, что является рекордным показателем с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 34 888 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 852 человека, за прошедшие сутки - 29. С начала эпидемии выздоровели 15 440 пациентов.

По состоянию на 27 ноября количество активных больных на Днепропетровщине составляет 18 596 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Днепропетровской области было зафиксировано 21 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1342 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Киев и Запорожская область.

Так, в Киеве коронавирусом заболели 1520 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 65 539 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1253 человек, за минувшие сутки - 26. С начала эпидемии выздоровели 22 317 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 41 969 человек.

В Запорожской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1003 человека. Общее количество инфицированных - 28 229. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 291 человек, за минувшие сутки - 9. С начала эпидемии выздоровели 4 784 пациента. Количество активных больных в Зпорожской области - 23 154.