Россия должна назвать новую дату открытия КПВВ на Донбассе, - постпред Украины при ОБСЕ Цымбалюк

Если Россия не смогла подготовиться к открытию КПВВ "Золотое" и "Счастье" в Луганской области 10 ноября, как об этом договаривались, то она должна об этом заявить и назвать новую дату.

Об этом Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк сказал во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 26 ноября, в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На последних встречах мы наблюдали все больше и больше попыток российской стороны оправдать свое нежелание открывать свою часть КПВВ вблизи Золотого и Счастье. Ни одна из них не была убедительной. Все очень просто: дата 10 ноября была хорошо известна всем с июля этого года. Подготовка к открытию продолжалась с обеих сторон линии соприкосновения, о чем было видно из ежедневных отчетов СММ. Украина выполнила свою работу, и Россия должна сделать свою. Если она не уложилась в срок, то об этом должно быть четко сказано и объявлена новая дата, когда российская сторона завершит свою подготовку", - заявил он.

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Глава миссии Украины при ОБСЕ призвал российскую сторону поспешить и открыть не только новые КПВВ в Золотом и Счастье на Луганщине, но и имеющиеся контрольные пункты въезда и выезда в Донецкой области.

"Мы повторяем наш призыв к российской стороне прекратить блокирование пересечения линии соприкосновения и позволить гражданам Украины встречаться со своими родственниками, получать пенсии и надлежащее лечение, а также не ограничивать их проезд собственной страной", - заявил Цымбалюк.

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Отдельно украинский посол напомнил российской стороне о её обязательствах обеспечить полный и безусловный доступ международных организаций, включая МККК, ко всем удерживаемым лицам на временно оккупированной территории Востока Украины. Он указал на то, что это было одной из договоренностей нормандского саммита в Париже, и Россия до сих пор не объяснила, почему она её не выполнила.