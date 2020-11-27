Кабмин вряд ли будет менять карантинную политику до среды, - Немчинов

Кабинет Министров Украины до следующей среды вряд ли будет принимать решение о введении других карантинных мер или об отмене карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

"Не думаю, что до среды вообще какие-то решения будут приняты относительно того, как мы будем продолжать или менять карантинную политику. Параллельно работает секретариат СНБО, который очень активно мониторит ситуацию и сравнивает с прогнозами, которые были, параллельно работают аналитические центры при правительстве и в профильных министерствах, в первую очередь в Минздраве. Есть и предложения, которые будут выноситься на заседание правительства", - рассказал Немчинов.

По словам министра, по итогам анализа трех недель карантина выходного дня будет приниматься соответствующее решение.

"Все мы следим за ежедневными данными о заболеваемости и можем проанализировать, насколько кривая росла в течение нескольких недель", - добавил Немчинов.

Также читайте: Кабмин ежеквартально будет оценивать работу глав облгосадминистраций и обнародовать отчет, - Немчинов