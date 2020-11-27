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Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов

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Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.

Об этом он рассказал на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения.

"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.

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По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - эпидситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники.

Топ комментарии

  • piligrim
    заодно и малый бизнес со средним до той же отметки...
  • Танюша Яковлева
    Аргентина вже 8й місяць в найжорсткішому карантині з божевільними штрафами. Гляньте їх статистику, щось не дуже працює. ДО НУЛЯ Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 8680 Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов - Цензор.НЕТ 1987

    Ці недолугі "карантинні міри" жодним чином не впливають на поширення респіраторних вірусних інфекцій. Але знищують будь-яку можливість людей заробити засоби для існування. Керований геноцид. А далі всіх чекає експериментальна поспіхом виготовлена погано перевірена бодяга під назвою "вакцина від коронавірусу".

    До нуля захворюваність ковідом зведе лише відмова від тестування людей фальшивими тестами та встановлення брехливих діагнозів на їх підставі.
  • Володимир Мик
    1.полный локдаун уже был весной этого года с марта по май
    Короновирус не исчез за время полного локдауна в Украине и сейчас не исчезнет, а только увеличится.
    ВВП упало на 15% за время полного локдауна весной, промпроизводство снизилось. Экономика упала.
    И только полный дибил будет утверждать, что экономика будет расти во время локдауна, то есть на белое говорить чёрное и наоборот.
    2. Бездельников, шарлатанов, воров и коррупиционеров из правительства ничто не заставит лучше работать, потому что по определению, они не могут работать на благо людей.
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