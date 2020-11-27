Локдаун сведет к нулю заболеваемость COVID-19 в Украине, - Степанов
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что введение локдауна разорвет цепь передачи болезни COVID-19. Это может свести заболеваемость к нулю.
Об этом он рассказал на онлайн-брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения.
"С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю", - заявил он.
По его словам, существуют предпосылки для введения жесткого карантина - эпидситуация и нагрузка на медицинскую систему. Степанов отметил, в Минздраве вызывают опасения новогодние праздники.