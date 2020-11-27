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Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов

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Сработал ли карантин выходного дня - оценят на следующей неделе, - Степанов
Эффективность введенного карантина выходного дня оценят на следующей неделе. В Министерстве здравоохранения ожидают уменьшения динамики заболеваемости COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, говорить об эффективности введенных ограничений можно не ранее, чем через две-три недели.

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"Сработали ли те ограничения, которые мы ввели, в том числе карантин выходного дня. Эффект мы должны получить через две-три недели. На какой эффект мы рассчитывали сразу после введения этого карантина - уменьшение динамики заболеваемости  COVID-19", - заявил Степанов.

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Топ комментарии

  • Стрелок
    а сейчас никак?
    сегодня уже больше 16000
    вот и весь ваш карантин выходного дня
  • Super Gut
    Я об этом говорил еще две недели назад: зеленый дурантин выходного дня нужен зебилам с одной целью - продемонстрировать быдлу, что они мол работают. Поэтому как и ожидалось ранее, имитация бурной деятельности зелесранью, не привела к снижению зараженных. Зато поубавила деньжат, у тех людей, бизнес которых приносит деньги на выходных
  • Олександр Олександрович eeaf86e2
    Спрацював,приблизно так,як спрацював подорожнік у лікуванні Кабздоха))
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