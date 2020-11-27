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Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк

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Кабмин выделил средства на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19, - замглавы Минздрава Садовьяк
Кабинет Министров Украины выделил средства на закупку препаратов для пациентов с тяжелым течением COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

"Кабмин принял постановление о выделении средств на закупку препаратов для лечения больных с тяжелым течением болезни. Это препараты "тоцилизумаб" и "иммуноглобулин человека нормальный". Средства будут выделены, мы сможем закупить их и направить в регионы", - сказала она.

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Топ комментарии

  • Наталья Киенко
    Кажется, речь идет о Феофании. И исключительно для слуг народа, потому как остальные граждане, которые случайно могут там оказаться, будут лечиться ЗА СВОЙ СЧЕТ. И эти препараты им будут явно не по карману.
  • Підлога Маккартні
    А как там с другими тяжелыми болезнями? Для лечения людей тоже закупаются дорогостоящие медикаменты, которые потом дают БЕСПЛАТНО?
  • Підлога Маккартні
    Это я к тому, что во-первых нихрена они не купят, а во-вторых если и купят, то продадут умирающему в два раза дороже. Так беня учил)
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