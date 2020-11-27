Законопроект Зеленского о выделении средств для поддержки бизнеса из COVID-фонда зарегистрирован в Раде
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.
"Целью разработки законопроекта является обеспечение предоставления социальной поддержки застрахованных лиц и субъектов хозяйствования на период действия усиленных ограничительных мер, введенных с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в объяснительной записке.
В частности, предлагается предусмотреть возможность направления средств из Фонда борьбы с COVID-19 на мероприятия по оказанию: одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер; одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования с целью сохранения рабочих мест наемных работников; одноразовой компенсации субъектам хозяйствования расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.
Законопроект определен как неотложный.