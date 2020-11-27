"Военному комиссару", проводившему принудительные призывные кампании в оккупированном Крыму, сообщено о подозрении, - контрразведка СБУ

Контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым и г. Севастополь задокументировали многочисленные факты нарушения украинского и международного законодательства одним из "военных комиссаров" временно аннексированного полуострова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования следователи ГУ СБ Украины в АР Крым установили, что подозреваемый после оккупации полуострова в 2016 году занял должность "военного комиссара Республики Крым по Черноморскому и Роздольненскому районам". Он непосредственно организовывал и проводил принудительные призывные кампании крымчан на срочную военную службу в Вооруженные силы РФ. В случае отказа, фигурант запугивал "призывников", в том числе угрожая уголовной ответственностью.

Подчеркиваем, что статья 51 IV Женевской Конвенции от 12.08.1949 года о защите гражданского населения во время войны категорически запрещает государству-оккупанту принуждать гражданское население к службе в ее вооруженных силах", - сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

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