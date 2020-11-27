Генерал Кривонос: "Арестович лжет в глаза миллионам украинцев. Кто будет от власти присутствовать на похоронах солдата Минкина?"

Для Украины наиболее подходящим для подражания является пример армяно-азейбарджансой войны.

Об этом заявил замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, генерал Сергей Кривонос, передает Цензор.НЕТ.

"27 ноября похороны погибшего от пули российского снайпера воина 72-й механизированной бригады старшего солдата Вячеслава Минкина. Соболезнования родным и побратимам.

Президент Украины выразил соболезнования родным и близким погибшего героя ... Интересно, кто будет от Офиса Президента, Командования ВСУ и Сухопутными войсками присутствовать на похоронах??? Вряд ли......

Для большинства война, что-то такое далекое и чужое для их сознания.

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Война была далеко, не видели и не понимали того, что происходило с 14 года.

Но война продолжается, и если бы мы не хотели мира - мир можно установить, только с позиции сильного !!!

Мировая история показывает, что ни разу сильные страны не шли на встречу слабым. Но знают ли мировую историю те, кто защищают честь и достоинство на дипломатическом фронте российско-украинской войны ?? Во всех - не уверен.

Не уверен, ибо господин Кравчук учил историю еще по сталинским учебникам, а его помощник господин Арестович - врет в глаза миллионам украинцев, испытывая свои знания в информационном воздействии, ложью на украинских граждан.

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Пока оставим этих "Остапов Бендеров украинской дипломатии" в покое. Время 100% расставит точки над "і". Больше, чем сказал Геннадий Геннадьевич Москаль, даже нечего добавить - четко, кратко, верно.

Вернемся к реалиям сегодняшнего дня ...

Выводы из собственной войны с российскими агрессорами мало кто делает. Нет желания вспоминать реалии и ошибки у военного руководства. Возможно, хотя бы проанализируют пример, который является наиболее приемлемым для подражания Украиной - Армяно-азейбарджанская война:

- четко расставлены прииоритеты применения оружия;

- волевое руководство Президента Азербайджана;

- сильная армия;

- всенародная поддержка армии и ее Верховного Главнокомандующего;

- Государственный оборонный заказ они точно не проваливали, потому что являются профессионалами государственного управления.

Берите, изучайте и повторяйте.

Это все касается не только военного руководства, но и политического.

"Чужого не цурайтесь і свого не забувайте"

Хотя для них наша война с Россией, что-то такое далекое... Они не хоронили своих погибших, в глаза матерям и вдовам погибших не смотрели. Для них война, к сожалению, на уровне компьютерных игр "Call of duty".

Наш агрессивный сосед, это не хороший медвежонок. Для меня, это кровожадный хищник.

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Только имея сильную позицию, уверенность, четкое консолидированное эффективное политико-военное управление всеми процессами ради единой цели - крепкой мощной Украины, возвращения наших территорий и достижения мира на условиях Украины.

Это именно то, чего нам не хватает.

Это то, чему нужно поучиться на примере Азербайджана.

Si vis pacem, para bellum (лат. "Если вы хотите мира, готовьтесь к войне") - это не теорема, это аксиома", - заявил Кривонос.

Напомним от пули российского снайпера 24 ноября под Авдеевкой погиб воин 72-й ОМБ Вячеслав Минкин.



