Я точно не печатал бы деньги, это повлечет катастрофические последствия в перспективе, - "слуга народа" Гетманцев

Нардеп "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое.

Об этом Гетманцев заявил в интервью "LB.ua", информирует Цензор.НЕТ.

"Смотрите, что происходит сейчас по бюджету. Бюджет в части доходов перевыполняется за счет грамотной работы налоговой. Налоговая по состоянию на 24.11 перевыполнила индикативные показатели бюджета на 4,6 млрд. грн. (всего 462,9 млрд. грн.). Это успех. При том, что возмещение НДС производится своевременно. С таможней ситуация хуже, но в целом перевыполнение по доходам есть. С другой стороны, Минфин недовыполнил план по заимствованиям. Вследствие этого, у нас действительно недовыполнение бюджета по расходной части сейчас достаточно большое. Это проблема. Она существует. К сожалению, на ближайшие полтора месяца до конца года она будет усугубляться", - рассказал нардеп.

По словам парламентария, в ситуации, которая сложилась, он на месте министра финансов, сокращал бы расходы.

"Здесь, к сожалению, кроме секвестра, другого решения нет. Точно также, как было в первый раз. Я точно не печатал бы деньги. Ведь это будет решение, которое повлечет катастрофические последствия в перспективе. Поэтому мы должны сократить капитальные расходы и профинансировать защищенные статьи. Если говорить о следующем годе, то я считаю, что доходная часть даже занижена. Почему? Я объясню. Потому что, скажем так, доходы от таможни учтены не в полном объеме, как и доходы от акцизов. То есть есть целый ряд статей доходов, которые можно было бы ещё больше увеличить. Хотя, хочу отметить, что прогноз по увеличению от поступлению внутреннего НДС на 30% – это хороший знак и хорошая работа службы финансового мониторинга совместно с Государственной налоговой службой в этом году. Считаю, что это одна из наших побед. А именно, существенное уменьшение мошенничества с НДС, скруток", - объяснил Гетманцев.

Кроме того, по словам "слуги народа", в проекте Госбюджета-2021 нужно уменьшать заложенный дефицит.

"Это нужно делать однозначно. Также уверен, что необходимо пересмотреть источники дефицита. Это нужно сделать в любом случае. Также должен быть учтён ограниченный объем гарантий, которые привлекаются. И мы обязаны сделать все возможное, чтобы сократить тот объем заимствований, который Минфин планирует привлечь в следующем году", - добавил Гетманцев.

Также читайте: Доработанный Госбюджет-2021 поступил в Раду