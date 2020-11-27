Уманский имел абсолютную свободу и все возможности для преодоления коррупции в Украине, - Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что для экс-министра финансов Игоря Уманского были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию о коррупции до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы.

Об этом Ермак сообщил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня у меня была встреча со своим бывшим советником Игорем Уманским. Сказал ему следующее. У нас нулевая толерантность к коррупции - это неоднократно повторял президент Владимир Зеленский, и это базовая ценность внутренней культуры нашей команды. Также я повторил то, что сказал ему по телефону ранее - считаю неправильным принимать заявление об отставке не от него лично, а прочесть об этом в интернете", - сообщил глава Офиса президента.

"Я уважаю работу и профессиональный путь Игоря Уманского. Если бы я не возлагал на его опыт и аналитические способности большие надежды в контексте преодоления коррупции в Украине, то не пригласил бы присоединиться к команде Офиса в качестве моего советника. За последние месяцы в Офисе Президента Украины было достаточно совещаний с участием представителей всех силовых и контролирующих органов, на которых Игорь Уманский мог задать любые вопросы и передать любые аналитические материалы. Он имел абсолютную свободу и все возможности для этого", - отметил Ермак.

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"Считаю, что для него были созданы все возможности, чтобы донести любую необходимую информацию до руководства государства, Правительства и правоохранительной системы. И если этого не удалось сделать, то точно не через нас. Желаю Игорю удачи с его новыми проектами, надеюсь что он возьмет вектор на созидание, и мы все вместе будем работать над тем, чтобы преодолеть коррупцию в Украине!" - резюмировал Ермак.

Напомним, 12 ноября Уманский заявил об уходе по собственному желанию с позиции советника главы Офиса Президента. 18 ноября он объяснил это решение невозможностью уничтожить "схемы" на таможне и в налоговой.

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Также Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".