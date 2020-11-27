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Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан

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Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан
Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госпродпотребслужба о закрытии метро в Киеве на карантин: Решение должно приниматься на уровне Кабмина, но вводить локдаун нужно одновременно по всей стране

Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.

При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.

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Топ комментарии

  • Igor L
    Дебільні створіння в урідя та Офісі Президента! Карантин вихідного дня показав що від карантинів нічого не змінюється. Тому лишить країну в спокої і забудьте про карантини! Шляхи розповсюдження вірусу вже не залежать від карантинів! Потрібно сконцентруватись на медицині, на нових шпиталях, розширення палат та встановленні надувних наметів навколо опорних лікарень, на покращення лікування в лікарнях, на збільшення кількості медичного персоналу в лікарнях, на контроль за діями лікарів та медсестер в лікарнях, щоб хворі швидше одужували і звільняли ліжко-місця для інших!
  • Eugen Mk
    Да неужели, не может быть! Зешобла жеж не может ошибацца!
  • Nikol Kovalenko
    Рубан, тише тише...
    В понедельник выступал президент Зеленский и всей стране сообщил, что карантин выходного дня дает хорошие результаты!
    https://censor.net/ru/news/3232665/*****************************************************************************************
    Или вы живете в разных странах, или курите разную травку.
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