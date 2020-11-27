Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан

Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что карантин выходного дня не дал эффективного результата в борьбе с распространением COVID-19. Он считает необходимым в ближайшее время ввести локдаун.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.

"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.

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Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.

Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.

При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.