Нужно вводить локдаун по всей стране. Карантин выходного дня не показал эффективности, - Рубан
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом Рубан заявил в эфире "Украина 24".
По его словам, сейчас рассматривать ситуацию в отдельных регионах не целесообразно.
"Это должно быть единое решение по всей стране. Необходимо ввести локдаун по всей стране в ближайшее время. Карантин выходного дня не показал результата в отношении эффективности", - сказал Рубан.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что эффективность карантина выходного дня смогут оценить на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, в Офисе президента рассмотрят возможность введения локдауна через неделю. К тому времени будет понятно, был ли эффективным карантин выходного дня.
Отметим, вчера министр внутренних дел Арсен Аваков выступил за немедленное введение в Украине радикального локдауна как минимум на три недели.
При этом Степанов заявил, что оснований для введения жесткого карантина пока нет.