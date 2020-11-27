За сутки в Киеве выявили рекордные 1 520 случаев коронавируса, умерли 26 человек, выздоровели - 375, - Кличко

В Киеве количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом по состоянию на сегодня уже 65 539.

Об этом в ходе онлайн-брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Киеве выявили наибольшее количество больных коронавирусом за период пандемии - 1520 человек. 26 случаев - летальные. Всего от вируса умерли 1 253 киевлянина. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 65 539", - отметил Кличко.

Среди заболевших: 869 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и 22 девочки от 7 до 17 лет. А также 607 мужчин в возрасте от 19 до 92 лет и 22 мальчика от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 56 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 121 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 375 человек. Всего коронавирус побороли 22 317 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 250, в Соломенском - 206 и в Днепровском районе - 200 случаев.

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