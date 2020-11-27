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Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция

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Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция
Нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Полицейские выяснили, что нетрезвый мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Однако мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте: 30-летний мужчина в ответ на замечание устроил стрельбу на столичной Оболони, - полиция. ФОТОрепортаж

Топ комментарии

  • dtrscnij grsrt
    Короче, як бачиш ****** без маски, знай, перед тобою неадекват.
    Так виходить
  • Valentin Nasus
    Это тоже следствия ограничений - у людей отказывает психика. Иррациональные реакции будут усугубляться и дальше. Обыватели находятся на грани нервного срыва, самые неустойчивые будут вот так реагировать. Предсказуемо.
  • nehohо
    В Корее мужчина хотел заразить проституток коронавирусом, но заразился триппером

    В Южной Корее мужчина заболевший коронавирусом, по его мнению, в публичном доме, решил отомстить всем проституткам и начал ходить по другим публичным домам с целью заразить работниц секс-индустрии, но сам заразился триппером от одной из них - сообщают южнокорейские СМИ.

    16 февраля стало известно, что мужчина специально ходил в публичные дома Сеула с целью заразить проституток коронавирусом ради мести. Так как почувствовал недомогание после очередного похода в одно из таких мест. Ему удалось обойти 4 учреждения и переспать с 24 проститутками за 9 дней.

    Но планам не суждено было сбыться, так как выяснилось позже, у него не было коронавируса, а была обычная простуда и грипп. При этом он заразился триппером, сообщили в больнице после анализов крови. Теперь он проведет две недели в больнице, а его супруга собирается подать на развод.

    Чоловік відкрив стрілянину через прохання надіти маску в одній зі столичних аптек, постраждалих немає, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7307
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