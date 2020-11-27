Мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску в одной из столичных аптек, пострадавших нет, - Нацполиция

Нетрезвый мужчина агрессивно отреагировал на замечание работника аптеки за отсутствие защитной маски. Когда охрана вывела мужчину из помещения, он достал пистолет и выстрелил в асфальт. За содеянное ему грозит административная и уголовная ответственность.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киева.

В столичную полицию поступило сообщение о том, что на улице Бассейной неизвестный совершает хулиганские действия. На вызов сразу выехали патрульные и следственно-оперативная группа Печерского управления полиции.

Полицейские выяснили, что нетрезвый мужчина зашел в аптеку, где работники и посетители сделали ему замечание за отсутствие защитной маски. Однако мужчина отказался надевать средство индивидуальной защиты, отказался покидать помещение и начал нецензурно выражаться.

В результате заведующая аптеки вызвала наряд частной охраны, который по прибытию вывел правонарушителя на улицу. Однако мужчина достал из кармана пистолет и выстрелил в асфальт. В результате происшествия никто не пострадал.

Работники полиции, прибывшие на вызов, на месте задержали 44-летнего мужчину. Правоохранители изъяли у него предмет, похожий на стартовый пистолет, и патроны к нему для направления на экспертизу.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, за нарушение правил карантина на правонарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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