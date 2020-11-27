Новости • Агрессия России против Украины

СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов

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СНБО готовит новое решение по ситуации в Донецкой и Луганской областях, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов анонсировал новое решение ведомства по ситуации на востоке Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью изданию "Фокус", комментируя истечение 9 декабря срока действия плана "А", предусматривающего разрешение конфликта политико-дипломатическим путем.

"Это решение президента. 7 декабря 2019 года состоялось заседание СНБО, на котором были приняты пять вариантов развития ситуации на Донбассе. Открою небольшую тайну: готовится решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях", - сказал Данилов.

При этом он отметил, что не знает, в каком формате пройдет заседание, открытом или же закрытом.

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Отметим, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак не рассматривает чисто силовой вариант возвращения Донбасса. 

По его словам, военное решение невозможно сразу по трем причинам. Во-первых, Украина нарушит международное гуманитарное право в части военных действий на территории густонаселенных районов. Во-вторых, серьезные жертвы среди военнослужащих. И, в-третьих, Россия возьмет количеством.

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Топ комментарии

  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Начувайтесь українці, зелена пліснява готує чергове рішення по Даунбасу !!!)))
  • Серая Лиса
    Звучит угрожающе... Только не для лугандонов, а для украинцев. Наверняка очередная сдача интересов Украины.
  • ан пав
    Во блин договорились оказывается сопротивляца оккупации нельзя это противоречит международному праву? Где они такое право находят?
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